Политика

16:47 24.12.2020

"Евросолидарность" не поддержит программу развития Киева на 2021г из-за сокращения финансирования медицины - Марина Порошенко

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"Евросолидарность" не поддержит программу развития Киева на 2021г из-за сокращения финансирования медицины - Марина Порошенко

Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевского городского совета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян, заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат фракции "Европейская солидарность" Марина Порошенко.

Как сообщается на сайте партии, она отметила, что политсила не поддержит программу в существующей редакции, поскольку она предусматривает сокращение финансирования здравоохранения в бюджете столицы на следующий год, при этом выделяются миллиарды гривень на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

"Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в программу, касающиеся насущных вопросов. Зато в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны - миллиарды гривень на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой - сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса… Первое, на что должны сейчас идти средства – это… на здравоохранение и социальную защиту наших граждан", - отметила Порошенко.

По ее словам, эти риски не дают "Европейской солидарности" весомых аргументов голосовать за эту программу в существующем виде. "Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной киевлян", - подчеркнула председатель комиссии.

Она напомнила, что после аудита депутатов из "Европейской солидарности" Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн грн, которые направили в больницы. "Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше… Наше решение создало возможности медучреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом", - сказала Порошенко.

Теги: #киев #порошенко #евросолидарность
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