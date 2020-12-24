Украине нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси - Кулеба

Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси, поскольку функционирование экономики важно для обеих народов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается санкций Европейского Союза, мы все санкции изучаем. Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что экономика - это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народы Беларуси, и здесь необходимо реализовывать очень взвешенную политику.

Также министр напомнил, что в среду правительство Украины приняло решение, которое отвечает интересам белорусов, чувствующих себя под давлением в Беларуси, и еще больше упростило процедуры, связанные с их возможным переездом, трудоустройством в Украине.

"Эту политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно продолжит", - заявил Кулеба.