Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

Краткосрочная цель Украины в отношениях с Россией - выход на принцип мирного сосуществования, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Лично я считаю, что краткосрочная цель в наших отношениях с РФ - это выход на принцип мирного сосуществования. Сейчас есть война между Россией и Украиной. Это факт. Мы должны прекратить войну, вернуть мир в Украину, возобновить нашу территориальную целостность. Но мы понимаем, что Россия от этого не изменится, даже когда мы достигнем этого результата, и стратегические цели России относительно Украины останутся неизменными. А это деструктивные, разрушительные силы", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Потому, по его словам, выход на принцип мирного сосуществования отвечал бы интересам Украины.

"Потом, с изменением политики - это уже долгосрочная цель - когда Россия осознает неизбежность украинской независимости, суверенитета, украинского существования, как части западного мира и члена НАТО и ЕС, мы можем перейти к принципу сосуществования, когда мы будем терпеть друг друга и смотреть в новые возможности", - рассказал министр.

Кулеба указал, что после этого уже можно будет заглянуть дальше и "смотреть, на что мы можем выходить с РФ".

"Думаю, что любой человек, способный трезво мыслить, понимает, что без стратегии относительно отношений с РФ мы не можем гарантировать нашу безопасность и четко выстраивать стратегические перспективы развития нашей экономики, даже если взять, например, вопрос транзита через РФ или тех экономических ограничений, которые может вводить РФ относительно доступа украинских товаров на ее рынок. Нам надо научиться жить с той Россией, которую мы имеем под боком. И для этого надо очень трезво, с холодным разумом на нее посмотреть", - пояснил он.

Кроме того, министр добавил, что понимание необходимости этой стратегии есть не только у МИД.

"Я разговариваю с коллегами и в правительстве, и в Совете национальной безопасности и обороны. Мы говорим об этом, и есть определенные наработки", - сказал он.