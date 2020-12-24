"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Депутатская фракция "Голос" намерена зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о доступе пациентов к лечению медицинским каннабисом по рецепту врача, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сейчас более 2 млн украинцев с хронической болью, онкологическими заболеваниями и эпилепсией нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые помогают облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги. Законопроект "Голоса" даст пациентам доступ к безопасному лечению медицинским каннабисом по рецепту врача, а также упростит научные исследования в этой области", – отмечается в сообщении.

Медицинский каннабис также помогает онкобольным и паллиативным больным, тысячам детей с эпилепсией, пациентам с депрессией и тревожными состояниями, военным с посттравматическим синдромом, людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

В медицинских целях его используют уже более чем 50 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.

Автор законопроекта – народный депутат партии "Голос", член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина призывает всех парламентариев поддержать данный законопроект.

Вместе с тем она отметила, что единственная "проблема" медицинского каннабиса – отсутствует должное нормативное регулирование в Украине, а причина этого – непонимание необходимости и ряд мифов вокруг этого закона, а решение этой проблемы – прямая ответственность украинского парламента.

По состоянию на 24 декабря данный законопроект на сайте Рады отсутствует информация о регистрации и этапах прохождения данного законопроекта.