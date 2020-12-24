Политика

12:25 24.12.2020

"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

2 мин читать
"Голос" намерен зарегистрировать в Раде законопроект о медицинском каннабисе

Депутатская фракция "Голос" намерена зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о доступе пациентов к лечению медицинским каннабисом по рецепту врача, сообщает пресс-служба политсилы.

"Сейчас более 2 млн украинцев с хронической болью, онкологическими заболеваниями и эпилепсией нуждаются в лекарствах на основе каннабиса, которые помогают облегчить боль, наладить сон и уменьшить судороги. Законопроект "Голоса" даст пациентам доступ к безопасному лечению медицинским каннабисом по рецепту врача, а также упростит научные исследования в этой области", – отмечается в сообщении.

Медицинский каннабис также помогает онкобольным и паллиативным больным, тысячам детей с эпилепсией, пациентам с депрессией и тревожными состояниями, военным с посттравматическим синдромом, людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

В медицинских целях его используют уже более чем 50 странах мира, в том числе Франции, Канаде и Швейцарии.

Автор законопроекта – народный депутат партии "Голос", член комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина призывает всех парламентариев поддержать данный законопроект.

Вместе с тем она отметила, что единственная "проблема" медицинского каннабиса – отсутствует должное нормативное регулирование в Украине, а причина этого – непонимание необходимости и ряд мифов вокруг этого закона, а решение этой проблемы – прямая ответственность украинского парламента.

По состоянию на 24 декабря данный законопроект на сайте Рады отсутствует информация о регистрации и этапах прохождения данного законопроекта.

Теги: #законопроект #канабис #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 23.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект, усовершенствующий институт старост

В Раде зарегистрирован законопроект, усовершенствующий институт старост

16:48 22.12.2020
Законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде - Корниенко

Законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде - Корниенко

14:10 22.12.2020
В ближайшее время будет наработан президентский законопроект о теробороне - Арестович

В ближайшее время будет наработан президентский законопроект о теробороне - Арестович

15:54 21.12.2020
В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

В Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании деятельности КС

12:00 15.12.2020
Рада приняла законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Рада приняла законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

20:33 14.12.2020
В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

В Раде зарегистрирован четвертый законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ

15:34 14.12.2020
"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

12:06 12.12.2020
Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

14:37 11.12.2020
Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

Профильный комитет 14 декабря рассмотрит окончательный текст проекта бюджета-2021

12:38 10.12.2020
В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеленский поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и отметил заинтересованность Украины в углублении партнерства с Азербайджаном

Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

Премьер Молдовы заявил об отставке правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Краткосрочная цель Украины в отношениях с РФ - выход на принцип мирного сосуществования

Зеленский подписал закон, продляющий действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Зеленский поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и отметил заинтересованность Украины в углублении партнерства с Азербайджаном

Киев предлагает Вашингтону начать разработку проекта украинско-американского рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве

Британские СМИ получили данные об успехе переговоров по Brexit, другие источники это опровергают

Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

Минобороны настроено на конструктивное сотрудничество с профильным комитетом Рады

Зеленскому доверяют 41% украинцев, его деятельностью довольны 32% - опрос "Рейтинга"

Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

Рейтинг "Батькивщины" укрепился за полтора года, "Слуги народа" - ослаб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА