Политика

09:55 24.12.2020

Зеленский поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и отметил заинтересованность Украины в углублении партнерства с Азербайджаном

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Зеленский поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и отметил заинтересованность Украины в углублении партнерства с Азербайджаном

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 59-летием и отметил заинтересованность Украины в углублении стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Мои искренние поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов на благо азербайджанского народа. Буду рад приветствовать вас в Киеве. Украина заинтересована в дальнейшем углублении своего стратегического партнерства с Азербайджаном", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

 

Теги: #алиев #зеленский #азербайджан
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