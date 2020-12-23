Политика

20:30 23.12.2020

Киев предлагает Вашингтону начать разработку проекта украинско-американского рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве

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Киев предлагает Вашингтону начать разработку проекта украинско-американского рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, на которой были подведены итоги двустороннего сотрудничества в сфере национальной безопасности и обороны в 2020 году и намечены планы развития в этом направлении на следующий год и дальнейшую перспективу.

"Машовец подчеркнул неизменность курса Украины на вступление в НАТО и поблагодарил за помощь США в развитии оборонного потенциала Украины и достижении стандартов Альянса. Во время встречи было положительно оценено получение Украиной в июне статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО", - сообщает в среду вечером Офис президента.

Среди наиболее важных результатов отмечено реформирование системы управления Вооруженными силами Украины по стандартам Альянса, создание Комитета по вопросам разведки и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, изменения в перечне воинских званий высшего офицерского состава в соответствии со стандартами ведущих государств-членов НАТО.

Отдельное внимание было уделено общим стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия – 2020", в которых вместе с украинскими подразделениями приняли участие представители армий стран - членов НАТО, в частности США и Великобритании. "Эти учения продемонстрировали, что Украина не остается наедине в войне на Донбассе", - говорится в сообщении.

В контексте дальнейшего сотрудничества Машовец предложил начать разработку проекта двустороннего рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве.

"Документ должен охватить все направления украинско-американского взаимодействия в этой сфере, включая оборонную реформу, в частности систему кадровой политики, развитие боевых возможностей Вооруженных сил Украины, всестороннее обеспечение и вооружение войск, реформирование оборонно-промышленного комплекса, подготовку военных подразделений, военное образование, науку и развитие оборонных технологий, лечение и реабилитацию раненых военнослужащих, социальную защиту ветеранов, военнослужащих и членов их семей, взаимное участием в международных форматах сотрудничества и другие важными для обороноспособности Украины вопросы", - говорится в сообщении.

Машовец также отметил, что одобренная указом президента № 392 от 14 сентября 2020г Стратегия национальной безопасности Украины дала старт разработке 15 проектов важных стратегических документов в сферах человеческого развития оборонно-промышленного комплекса, общественной, военной, экономической, энергетической, экологической, биологической, продовольственной, информационной и кибербезопасности, разведки, а также внешнеполитической деятельности и интегрированного управления границами.

Квин отметила большой объем наработок в оборонной отрасли и отметила важность присоединения Украины к Программе расширенных возможностей НАТО, которая должна заработать на практике в следующем году. Она подтвердила готовность США продолжить оказание помощи для развития оборонных возможностей Украины и обрабатывать новые форматы двустороннего сотрудничества.

"Стороны согласились в следующем году провести работу по дальнейшему развитию договорной базы между Украиной и США об оборонном сотрудничестве и приложить усилия для эффективного использования американской помощи силам обороны Украины, которая запланирована на 2021г", - говорится в сообщении.

Теги: #сша #оборонное_сотрудничество #украина
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