Британские СМИ получили данные об успехе переговоров по Brexit, другие источники это опровергают

ЕС и Великобритания, по некоторым данным, успешно завершили в среду переговоры по взаимоотношениям после Brexit, передает Sky News.

"Сделка готова", - написал в твиттере корреспондент этого телеканала Джо Пайк со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Однако в более позднем "твите" он же подчеркнул, что "другие высокопоставленные источники в правительстве значительно более осторожны и сообщают о продолжении переговоров".

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на представителей британского правительства сообщило, что Брюссель и Лондон действительно уже в среду могут заключить соглашение по дальнейшим отношениям после Brexit.

По данным собеседников газеты, заключение сделки "возможно" в среду вечером, несмотря на то, что стороны все еще ведут обсуждение по поводу рыболовства в водах Великобритании и по другим вопросам.

Как сообщает в свою очередь газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

Дипломат уточнил, что странам-членам ЕС при таком развитии событий придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, поскольку для его ратификации Европарламентом недостаточно времени.

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.