Политика

13:33 23.12.2020

Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

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Глава комитета Рады опроверг информацию о выражении недоверия министру обороны

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич ("Слуга народа") опроверг информацию о выражении комитетом недоверия министру обороны Андрею Тарану.

"По информационным ресурсам распространяется информация о якобы выражении недоверия Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки - министру обороны Андрею Тарану. Такие сообщения не соответствуют действительности… Да, у нас есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке", – написал он на своей странице в Facebook.

При этом парламентарий уточнил, что последнее заседание комитета состоялось 16 декабря, и в повестке дня "вопрос по министру обороны не стоял и не рассматривался".

Завитневич также отметил, что комитет 16 декабря рассматривал только вопросы относительно изменений к основным показателям государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы и проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

По его словам, больше заседаний комитет не проводил.

Теги: #таран #недоверие #опровержение
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