Политика

12:31 23.12.2020

Минобороны настроено на конструктивное сотрудничество с профильным комитетом Рады

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Минобороны настроено на конструктивное сотрудничество с профильным комитетом Рады

В Министерстве обороны Украины сообщают, что в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства была подчеркнута взаимная конструктивная настроенность в формате сотрудничества профильный комитет парламента – Минобороны.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подвел итоги работы ведомства в 2020 году и определил задачи на следующий 2021-й год. Отдельно подчеркнута взаимная конструктивная настроенность в формате сотрудничества профильный комитет парламента - Министерство обороны Украины", - говорится в сообщении Минобороны на Facebook в среду.

Отмечается, что в расширенном заседании коллегии Минобороны приняли участие народные депутаты Украины, члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель комитета Александр Завитневич, зампредседателя комитета Марьяна Безуглая и председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне Ирина Верещук.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минобороны, заседание коллегии прошло 22 декабря.

Ранее в среду, 23 декабря, народный депутат Сергей Рахманин (фракция "Голос") сообщил агентству, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану.

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", – сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По информации депутата, такое письмо было направлено президенту Украины на прошлой неделе.

 

Теги: #комитет #минобороны #сотрудничество #рада
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