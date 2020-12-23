Политика

12:12 23.12.2020

Зеленскому доверяют 41% украинцев, его деятельностью довольны 32% - опрос "Рейтинга"

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Зеленскому доверяют 41% украинцев, его деятельностью довольны 32% - опрос "Рейтинга"

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского удовлетворены 32% украинцев, не удовлетворены - 65%, свидетельствуют данные проведенного 16-20 декабря опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные на ее сайте.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%. Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%. Работой правительства и парламента граждане довольны меньше - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные.

46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% - порядочность, 13% - независимость от олигархов. Оценивая признаки, которые им не нравятся во власти, 40% назвали некомпетентность, 36% - зависимость от олигархов, по 28% - коррумпированность и хаотичность, 14% - неэффективность. При этом, за последние полгода уменьшились оценки неэффективности, зато выросли - некомпетентности, коррумпированности и хаотичности.

Идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 56%.

30% опрошенных доверяют мэру Киева Виталию Кличко, 58% не доверяют. Экс-премьеру, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману доверяют 29%, не доверяют - 61% опрошенных, Разумкову - 27% и 30% соответственно (еще 27% респондентов его знают).

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 73% респондентов. лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко - 24% и 55% соответственно (17% его знают).

Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 23% и не доверяют 74% опрошенных, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку - 19% и 66% (12% его не знают). Шмыгалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины ему не доверяют.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #доверие #политики #опрос
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