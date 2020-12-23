Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили важность сохранения пути реформ в Украине.

"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран G7 обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность сохранения пути реформ в Украине. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в новом году!" - говорится в сообщении на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в среду.