Политика

11:54 23.12.2020

Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

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Послы стран G7 надеются на продвижение Украины по пути реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили важность сохранения пути реформ в Украине.

"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран G7 обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность сохранения пути реформ в Украине. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в новом году!" - говорится в сообщении на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в среду.

 

Теги: #g7 #украина #реформы
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