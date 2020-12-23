Политика

11:19 23.12.2020

Премьер Молдовы заявил об отставке правительства

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Премьер Молдовы заявил об отставке правительства

Премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил об отставке правительства. Он сделал это на брифинге в среду в присутствии президента и председателя парламента.

"Правительство заявляет о своей отставке. Выражаю благодарность за сотрудничество председателю парламента Зинаиде Гречаной и президенту Игорю Додону. Также благодарю всех членов правительства. Другие подробности я сообщу после встречи и обсуждения ситуации с избранным президентом Майей Санду", - сказал Кику.

Правительство Кику было сформировано 14 ноября 2019 года.

 

Теги: #правительство #отставка #молдова
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