Политика

11:09 23.12.2020

Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил письмо президенту

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Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил письмо президенту

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану, подтвердил член комитета Сергей Рахманин (фракция "Голос")

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", – сказал Рахманин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" требовали отставки министра обороны Тарана с занимаемой должности.

Теги: #комитет #минобороны #таран #недоверие
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