Политика

08:46 23.12.2020

Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

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Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Испании, где с министром иностранных дел страны Аранчей Гонсалес Лайей она обсудила расширение санкционного списка в отношении компаний, связанных с президентом республики Александром Лукашенко.

"На встрече с министром иностранных дел Светлана говорила о поддержке женского движения, введении санкций против силовиков, чиновников и фальсификаторов выборов в виде запрета на въезд на территорию Испании, в том числе Канарских островов. Обсуждался вопрос расширения санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний и поддержка белорусского народа в международных организациях - ОБСЕ, ООН, Совете Европы", - говорится в сообщении на сайте Тихановской во вторник.

Кроме того, Тихановская и Гонсалес Лайя, как сообщается, "договорились усилить роль и статус белорусской диаспоры, поддержать деятельность белорусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне".

Премьер-министр Испании Педро Санчес (находится на самоизоляции, поэтому с ним Тихановская поговорила по телефону) и глава МИД заявили, что "Испания выказывает полную солидарность с белорусским народом, с теми, кто выходит на улицы и борется за свободные выборы". "Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений белорусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу" - приводятся на сайте Тихановской слова руководителя испанского МИД.

Кроме того, в Мадриде Тихановская встретилась с лидером оппозиционной Народной партии Пабло Касадо, бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и председателем Государственного совета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега. Она пообщалась также с белорусской диаспорой, представителями гражданского общества и экспертных центров, депутатами испанского парламента.

Во время обсуждений, как уточняется, поднималась тема реформ и помощи белорусам во время переходного периода.

"Испания планирует оказать помощь репрессированным спортсменам, а также студентам - например, стипендиями, которые позволят продолжать учебу дистанционно, находясь в Беларуси. Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих", - сказано в сообщении на сайте Тихановской.

Она предложила правительству организовать совместную конференцию с участием частного бизнеса Испании. Цель - подготовить инвестиционное предложение, в какие сектора и компании Белоруссии испанский частный бизнес мог бы инвестировать. В офисе Тихановской считают, что это может стать частью европейского всеобъемлющего плана по Беларуси.

С бывшим генсеком НАТО Тихановская обсудила вопрос "организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров". Солана множество раз бывал в Беларуси и принимал участие в решении подобных кризисов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Теги: #испания #оппозиция #переговоры #беларусь
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