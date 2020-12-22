Политика

22:12 22.12.2020

Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения мира на Донбассе

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Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения мира на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил своего украинского коллегу президента Владимира Зеленского в поддержке Украины по достижению мира на Донбассе, а также в содействии в получении лицензированной вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Эммануэль Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе. При этом французский лидер подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в пределах Нормандского формата. Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "Нормандской четверки", достигнутых в прошлом году в Париже", - цитирует пресс-служба телефонный разговор двух президентов во вторник вечером.

Зеленский, в свою очередь, проинформировал Макрона об усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения устойчивого мира и поблагодарил за поддержку.

"Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - отметил глава украинского государства.

Также Зеленский пожелал французскому лидеру скорейшего выздоровления от коронавирусной болезни и поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства.

"Спасибо вам за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - сказал украинский лидер.

Стороны договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределениюсертифицированной вакцины.

Кроме того, Макрон подтвердил намерение осуществить официальный визит в Украину, как только это позволит эпидемическая ситуация.

Теги: #франция #украина #президенты #разговор
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