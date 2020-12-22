Переговоры Брюсселя и Лондона вошли в решающую фазу, нужен импульс - представитель ЕС

Переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании находятся на решающем этапе, необходим последний импульс, заявил в Брюсселе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Мы, действительно, переживаем решающий момент, и мы даем ему последний толчок", - сказал Барнье журналистам в Брюсселе перед началом заседания комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, на котором во вторник послы 27 стран Евросоюза обсуждают переговоры с Великобританией.

"Через десять дней Соединенное Королевство выйдет из единого рынка, и я продолжу работать прямо сейчас с государствами-членами и с (Европейским) парламентом в условиях полной прозрачности", - добавил координатор ЕС на переговорах с Великобританией.

Сразу после этого совещания Барнье примет участие во встрече с членами координационной группы Европарламента по Brexit, на которой также будет обсуждаться ситуация на переговорах о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

"Brexit: члены координационной группы Европарламента по отношениям с Соединенным Королевством встретятся сегодня в 18:00 (19:00 кск) с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, чтобы обсудить состояние переговоров", - написал в твиттере парламентский пресс-секретарь Жауме Дук.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Однако трудные переговоры все еще продолжаются. Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Брюссель и Лондон не могут, в частности, договориться о праве стран ЕС на рыболовство в водах Великобритании.

В случае отсутствия соглашения обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года.