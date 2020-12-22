Законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде - Корниенко

В Верховной Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, наработанный в связи с один из вопросов из опороса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским перед местными выборами и проведенного во время голосования 25 октября.

"Законопроект о 300 депутатах в Раде, он готов к голосованию. Тут вопрос о просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции... Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим", - сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции во вторник.