Политика

16:48 22.12.2020

Законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде - Корниенко

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Законопроект об уменьшении количества нардепов до 300 готов к рассмотрению в Раде - Корниенко

В Верховной Раде готов к рассмотрению законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300, наработанный в связи с один из вопросов из опороса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским перед местными выборами и проведенного во время голосования 25 октября.

"Законопроект о 300 депутатах в Раде, он готов к голосованию. Тут вопрос о просто в повестке дня и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции... Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая согласно Конституции, начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим", - сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время итоговой пресс-конференции во вторник.

 

Теги: #законопроект #сокращение #рада
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