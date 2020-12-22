Политика

15:25 22.12.2020

Гройсман: Если сейчас не поддержать бизнес, нас ждут сложные времена

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Гройсман: Если сейчас не поддержать бизнес, нас ждут сложные времена

Украинскую экономику ждут сложные времена уже в ближайшем будущем, если сейчас не оказать достаточной поддержки бизнесу - чтобы у людей была стабильная работа и зарплата, заявил премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Речь о понимании фундаментальных вещей. В свое время у моего правительства была позиция по формированию основ среднего класса. Мы понимали, что стабильность и экономический рост - это предпосылка формирования среднего, независимого качественного класса. А если сейчас правительство и власть не понимают, что это важно, нас ждут сложные времена", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам политика, эпизод с предпринимателями, и фактический провал политики их поддержки - это лишь эпизод целой системы глубокого непонимания вещей, которая ведет страну к экономическому пике. Ведь, как отметил Гройсман, средний класс - это не только предприниматель, это еще и учитель, фермер, врач, военный.

"Давайте посмотрим на учителя. В 2018 году мы приняли решение о росте зарплат учителей на 70%. Исполнение решения несколько раз уже откладывали. По фермерам. Нужно формировать основу фермерского движения, но зато принимаются нелепые "земельные" решения, грокоторые отнимают у фермера возможности владеть своей землей", - перечислил он.

В контексте поддержки предпринимательства Гройсман назвал три ключевые вещи, нужные сегодня бизнесу – речь идет о доступных кредитных средствах, желательно под "ноль" процентов, реструктуризация налоговых платежей, а также прямые дотации, которые сегодня предлагают правительства большинства стран мира. Правительственная программа "5-7-9" таковой не является, ведь вводит предпринимателей в дополнительные долги.

"Должен быть нормальный подход, которого я не вижу. Я требую от правительства - соберитесь с людьми, найдите решение, поддержите предпринимателей! Призываю правительство быть адекватным", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #поддержка #бизнес
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