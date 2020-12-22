Политика

09:07 22.12.2020

Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы

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Юлия Свириденко заменила Ковалив на посту замглавы Офиса президента - указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил с должности заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, назначив на этот пост Юлию Свириденко.

"Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", - говорится в обнародованном во вторник утром на сайте главы государства указе №580/2020 от 22 декабря.

Вслед за этим на сайте президента был опубликован указ №581/2020 о назначении Свириденко заместителем руководителя Офиса президента

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в документе.

Теги: #опу #замглавы #указы
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