Зеленский поздравил с Днем рождения президента Франции и президента Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона.

"Желаю крепкого здоровья, быстрого выздоровления, только положительных моментов и отрицательных тестов на COVID19 в личный новый год. Я ценю динамику отношений между Украиной и Францией и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества", - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Также президент Украины поздравил с Днем рождения президента Европейского совета Шарля Мишеля. "Желаю крепкого здоровья и новых свершений в ответственной работе на благо ЕС. Я рад вспомнить нашу встречу в Брюсселе и надеюсь на продолжение нашего плодотворного диалога. Буду рад приветствовать вас в Украине",- отметил Зеленский.

Как сообщалось, в минувший четверг стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон сообщил в субботу, что Макрон продолжает удаленно выполнять свою работу, его состояние стабильное.