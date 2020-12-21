Политика

15:04 21.12.2020

Зеленский поздравил с Днем рождения президента Франции и президента Евросовета

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Зеленский поздравил с Днем рождения президента Франции и президента Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем рождения президента Франции Эммануэля Макрона.

"Желаю крепкого здоровья, быстрого выздоровления, только положительных моментов и отрицательных тестов на COVID19 в личный новый год. Я ценю динамику отношений между Украиной и Францией и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества", - написал Зеленский в Twitter в понедельник.

Также президент Украины поздравил с Днем рождения президента Европейского совета Шарля Мишеля. "Желаю крепкого здоровья и новых свершений в ответственной работе на благо ЕС. Я рад вспомнить нашу встречу в Брюсселе и надеюсь на продолжение нашего плодотворного диалога. Буду рад приветствовать вас в Украине",- отметил Зеленский.

Как сообщалось, в минувший четверг стало известно, что Макрон заразился коронавирусом. Главврач Елисейского дворца Жан-Кристоф Перрошон сообщил в субботу, что Макрон продолжает удаленно выполнять свою работу, его состояние стабильное.

 

 

 

Теги: #зеленский #поздравления
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