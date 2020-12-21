Политика

14:04 21.12.2020

Власть вводит украинцев в заблуждение, отчитываясь о планах вакцинировать 20% граждан – "Евросолидарность"

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Власть вводит украинцев в заблуждение, отчитываясь о планах вакцинировать 20% граждан – "Евросолидарность"

Заявления правительства о планах вакцинировать 20% граждан вводят украинцев в заблуждение, поскольку на сегодняшний день заключен контракт на поставку такого количества доз, которого хватит для вакцинации только 2,1 млн человек, то есть около 5% населения государства, заявляет партия "Европейская солидарность".

"Европейская солидарность" требует от власти не врать украинцам и немедленно обеспечить возможности бесплатной вакцинации, в соответствии со стандартами, которые существуют в ведущих странах мира", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В "Евросолидарности" напомнили, что в рамках международной помощи от Европейского Союза Украина получает 600 млн евро.

"Эти средства должны быть потрачены на борьбу с пандемией, и их хватит для бесплатной вакцинации всех граждан Украины вакциной от лучших мировых производителей. Но власть провалила и процесс логистической подготовки страны, а это транспортировка вакцин при низких температурах, склады для хранения, специально оборудованные помещения для прививок и обученный персонал", - подчеркивается в заявлении.

"Евросолидарность" предостерегает власть от нецелевого использования средств, предназначенных для борьбы с пандемией.

"Мы требуем обеспечить заключение контрактов на поставку вакцин за счет средств международной помощи Европейского Союза и других партнеров, а также начать масштабную организационно-логистическую подготовку. Ведь каждый день промедления - это преступные эксперименты над жизнью и здоровьем украинцев", - заявили в партии.

Теги: #вакцинация #евросолидарность
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