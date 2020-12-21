Политика

13:24 21.12.2020

Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту

1 мин читать
Спикер Рады подписал госбюджет-2020, документ передан на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроект №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн. На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн - закупка вакцин, 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах. Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс грн и с 1 декабря 2021 года – до 6 тыс 500 грн.

Теги: #бюджет #разумков #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:26 21.12.2020
Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

Финансирование пилота по трансплантации в 2021г вырастет более чем в 4 раза

00:30 21.12.2020
Разумков: Для борьбы с неперсональным голосованием в парламенте планируем усилить ответственность и установить больше видеокамер в зале

Разумков: Для борьбы с неперсональным голосованием в парламенте планируем усилить ответственность и установить больше видеокамер в зале

07:53 19.12.2020
Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

Трамп подписал двухдневный бюджет, представленный Конгрессом – СМИ

02:27 19.12.2020
Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

Палата представителей американского Конгресса приняла проект бюджета на два дня

00:33 19.12.2020
В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

В госбюджете-2021 предусмотрено увеличение заработных плат для всех медиков - Шмыгаль

22:47 18.12.2020
Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме - глава Минфина

22:27 18.12.2020
Медицина и сектор безопасности в 2021 году получат самое большое финансирование в истории независимой Украины - Зеленский

Медицина и сектор безопасности в 2021 году получат самое большое финансирование в истории независимой Украины - Зеленский

19:39 18.12.2020
Рада не поддержала кандидатуру Витренко из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", считает Разумков

Рада не поддержала кандидатуру Витренко из-за информации о многомиллионных бонусах от "Нафтогаза", считает Разумков

12:08 18.12.2020
Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

12:05 18.12.2020
Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Власть вводит украинцев в заблуждение, отчитываясь о планах вакцинировать 20% граждан – "Евросолидарность"

На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения – посол

Около половины украинцев выступают за интеграцию с ЕС, 13% - с РФ и почти треть против любых союзов - соцопрос

Политиком и неудачником года украинцы назвали Зеленского - опрос

Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться

Трамп не способен понять угроз со стороны РФ - сенатор Ромни

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

Лавров объяснил перерыв в контактах с главой МИД Украины: у Киева нет желания всерьез обсуждать выполнение Минских соглашений

Игорь Палица призвал «Слуг народа» прекратить давление на местные советы и передать им все экономические полномочия

Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА