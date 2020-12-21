Политика

13:02 21.12.2020

На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения – посол

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На Совете ассоциации Украина-ЕС 11 февраля могут подписать четыре соглашения – посол

Четыре соглашения могут быть подписаны на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 11 февраля, в том числе соглашения о совместном авиационном пространстве и об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (т.н. "промышленный безвиз", АСAА), сообщил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Что касается соглашений. Я уже говорил о возможном подписании АСAА, говорил о возможном подписании совместного авиационного пространства. Есть еще довольно серьезная возможность подписать Соглашение Interbus о распространении полномочий и перевозок в европейском пространстве, а также новые правила Пан-Евро-Мед (о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения - ИФ) могут быть расширены во время заседания совета", - сказал он на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник.

Точицкий отметил, что заседание Совета будет довольно насыщенным не только в вопросе возможного подписания соглашений. "Мы должны довольно основательно обменяться мнениями о тех приложениях, тех регуляциях, которые могут быть пересмотрены в торговой сфере… Кроме этого, мы должны будем оценить и уровень нашего выполнения Соглашения об ассоциации. То есть 11 февраля полдня будут довольно насыщенными как для главы правительства, так и его команды, которая прибудет с ним сюда для переговоров", - добавил посол.

Теги: #соглашение #ес #украина #точицкий
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