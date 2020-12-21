Политика

12:36 21.12.2020

Около половины украинцев выступают за интеграцию с ЕС, 13% - с РФ и почти треть против любых союзов - соцопрос

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Около половины украинцев выступают за интеграцию с ЕС, 13% - с РФ и почти треть против любых союзов - соцопрос

48% украинцев считают, что Украина должна двигаться в направлении вступления в Европейский Союз, 13% являются сторонниками интеграции в Евразийский экономический союз с РФ, Беларусью и Казахстаном, и 30% не хотят вступления ни в один из союзов, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и обнародованного в понедельник.

Сторонников евроинтеграции, согласно опросу, больше всего на западе и в центре страны (72% и 52% соответственно). На юге Украины евроинтеграцию поддерживают приблизительно столько же, сколько и не присоединение к каким-либо союзам (36% и 33% соответственно), а сближение с РФ - 23%. На востоке относительно большинство 40% не поддерживают никаких союзов, а за интеграцию с ЕС и РФ выступают 24% и 26% опрошенных соответственно.

42% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО, военный союз с РФ поддерживают 11% респондентов и внеблоковый статус - 34% опрошенных.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Теги: #деминициативы #опрос
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