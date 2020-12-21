Политика

12:30 21.12.2020

Политиком и неудачником года украинцы назвали Зеленского - опрос

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Политиком и неудачником года украинцы назвали Зеленского - опрос

Политиком уходящего 2020 года украинцы чаще всего называют президента Украины Владимира Зеленского, но он же возглавляет рейтинг и неудачников года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Согласно результатам опроса, обнародованного в понедельник, 15% респондентов назвали Зеленского политиком года, в то время как неудачником года его же назвали 28%. В минувшем году политиком года Зеленского считали 46% украинцев.

Других украинских политиков респонденты упоминали реже - 9% украинцев политиком года назвали пятого президента (2014-19), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, а 14% его назвали неудачником. На третьем месте среди наиболее успешных политиков/неудачников минувшего года - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (6,9% и 2,5% соответственно); на четвертом – лидер этой же партии Юрий Бойко (5,4% и 1,3%). Замыкает пятерку экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (5,4% и 2,3% соответственно).

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Теги: #деминициативы #зеленский #опрос
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