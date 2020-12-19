Политика

13:17 19.12.2020

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

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Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, готов побороться за место в правительстве, сообщил он в интервью youtube-каналу Сергея Лещенко в субботу.

"Первой эмоцией (после неудачного голосования – ИФ) было облегчение, но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется ввиду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов", - рассказал Витренко.

По его словам, президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.

Ранее 18 декабря два информированных источника подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" информацию, что после первого неудачного голосования в Раде рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

Экс-исполнительный директор "Нафтогаза" считает, что высказанные против него аргументы в Раде не являются серьезными, могут быть связаны с незнанием некоторых деталей или ангажированными. По его мнению, тот факт, что он сын лидера Прогрессивной соцпартии Натальи Витренко, это комплимент, так как значит, что он принадлежит к политической династии.

Говоря о выплате крупной премии за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом", Витренко еще раз подчеркнул, что все эти деньги пошли в бюджет на покупку ОВГЗ, и он не может их продать досрочно.

Кандидат на пост в правительстве заявил, что не встречался ни с какими олигархами и не собирается встречаться, хотя понимает, что против него выступали депутаты, которые, как говорят, ориентируются на Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

В то же время Витренко сообщил, что хотел бы встретиться с депутатами из фракций "Голос" и "Европейская солидарность". "Немного грустно, что воздержались "Голос" и "ЕС". Я не говорил с ними (перед голосованием – ИФ), и, возможно, это проблема. С ними надо поговорить. Там много друзей, которые нормально ко мне относятся. Собираюсь с ними поговорить и лучше понять политические проблемы", – сказал экс-директор "Нафтогаза".

По его мнению, поддержкой отдельных кандидатов в правительстве оппозиция может эффективно влиять на власть.

"Нет амбиций заниматься какими-то политическими "договорняками". У меня были определенные планы на политику, но лет через 10. (Сейчас, после ухода из "Нафтогаза" – ИФ) были планы менеджерские", – сказал Витренко.

Теги: #витренко #кабмин
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