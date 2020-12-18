Лавров объяснил перерыв в контактах с главой МИД Украины: у Киева нет желания всерьез обсуждать выполнение Минских соглашений

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об открытости к диалогу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой для серьезного обсуждения вопросов выполнения Минских соглашений по Донбассу и договоренностей парижского саммита "нормандской" четверки.

"Если у моего украинского коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита "нормандского формата" или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим", - говорится в ответе Лаврова на вопрос СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.

Кулеба в интервью заявил, что у Лаврова якобы нет желания выходить с ним на контакт.

"Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога с кем бы то ни было. С министром Д.Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля с.г. на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата". В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения на Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе", - отмечается в ответе Лаврова.

Российский министр выразил мнение, что "по подобным темам Киеву следует выходить на прямую связь с Донбассом, как это предусмотрено минским "Комплексом мер", а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Берлина и Парижа".