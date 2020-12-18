Политика

16:45 18.12.2020

Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

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Украина не имеет иного выхода, как параллельно с Европой реализовывать European Green Deal – посол при ЕС

Посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий считает, что Украина не имеет другого выхода, как активно участвовать в реализации European Green Deal, своевременно подключившись к этому процессу.

"У нас нет другого выхода, как следовать в ногу с нашими европейскими партнерами в реализации "зеленого" перехода, поскольку в противном случае мы останемся на обочине европейских рынков", – сказал Точицкий в ходе онлайн-конференции "European Green Deal и украинский бизнес: шанс или угроза?" в пятницу.

По его словам, единственной угрозой для Украины в рамках European Green Deal является не принять во внимание, что "это наша стратегия – быть с нашими европейскими партнерами в авангарде продвижения данной концепции".

При этом он отметил, что позитивным сигналом являются встречи на постоянной основе руководства Еврокомиссии и Украины в отношении реализации "зеленого" перехода.

"Сейчас вице-премьер ЕС Франц Тиммерманс ведет полноценные ежемесячные встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими людьми в правительстве, которые этим занимаются, для того чтобы мы своевременно, параллельно с ЕС реализовывали стратегию Европейского зеленого курса", – указал Точицкий, обратив внимание, что Украина как страна, имеющая соглашение об ассоциации с ЕС, не только разделяет стратегию зеленого перехода, но и обязана участвовать в ней.

По мнению посла, Украина имеет большие шансы в "зеленом" переходе, если примет его философию и воспользуется теми возможностями, которые ей предоставит ЕСЭ, в частности в отношении малого и среднего бизнеса.

"Малый и средний бизнес как в Украине, так и в Европе побаивается этого перехода. И мы должны использовать все возможности, которые представляет ЕК, чтобы научить наш бизнес правильно использовать гранты, научные программы, программы для стартапов, чтобы переход был качественным и высокоэффективным", – выразил мнение Точицкий.

По его словам, также необходимо использовать все возможности для экологизации транспорта, поскольку со временем она будет компенсирована, и для соответствующих преобразований в производстве сельхозпродукции, учитывая, что она составляет 40% объема торговли с ЕС.

Помимо этого, Точицкий акцентировал внимание на важности своевременного подключения к процессу реализации "зеленого" перехода на местном уровне.

Как сообщалось, министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт отметил, что пути решения проблемы выбросов углекислого газа в атмосферу Евросоюз уже обсуждает вместе с Украиной, подчеркнув, что "Украина – это самый первый партнер ЕС, не являющийся его членом, где ведется такой диалог и где это обсуждается".

Теги: #european_green_deal #ес #украина #точицкий
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