Политика

15:40 18.12.2020

Зеленский передаст генсеку НАТО предложения по расширенному партнерству - Стефанишина

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Зеленский передаст генсеку НАТО предложения по расширенному партнерству - Стефанишина

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре передаст генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу предложения относительно полученного Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институций стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей. И такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина на онлайн-конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в пятницу.

Она призвала послов Украины помогать странам Альянса тщательно изучить эти предложения и их максимально поддержать.

Стефанишина отметила, что Украина ожидает будущего саммита Украина-НАТО.

"Уже, кстати, подтверждено отчетом экспертов, который предоставлен генеральному секретарю, что Украина будет членом НАТО, и соответственно, мы хотим, чтобы эта политика начала материализоваться. И здесь, бесспорно, речь идет уже о сугубо политическом диалоге", - подчеркнула вице-премьер.

Теги: #предложения #украина #нато
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