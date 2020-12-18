Политика

14:24 18.12.2020

Шкарлет: благодарен критикам, которые учат меня быть политиком, стойким к манипуляциям

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Шкарлет: благодарен критикам, которые учат меня быть политиком, стойким к манипуляциям

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что образование в Украине требует качественных трансформаций и четких векторов стратегического развития.

"Получил вотум доверия от правительства и Верховной Рады, а вместе с этим - ответственность перед украинским обществом, которую беру на себя с готовностью и полным осознанием ее важности. Спасибо за поддержку своим единомышленникам. Также благодарен критикам, которые учат меня быть политиком, стойким к манипуляциям", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что впереди много сложной и системной работы, так как образование в Украине требует качественных трансформаций и четких векторов стратегического развития.

Как сообщалось, 17 декабря Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что фракция намерена подавать в суд в связи с фактом неперсонального голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

"Европейская Солидарность" также требует от регламентного комитета Верховной Рады рассмотреть вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины за факты неперсонального голосования депутатов, фракция готова подавать в суд.

Теги: #реакция #шкарлет #критика
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