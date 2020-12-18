Политика

14:19 18.12.2020

Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

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Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 577/2020 Зеленский подписал 18 декабря.

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Теги: #запорожская_область #ога #глава
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