Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ № 577/2020 Зеленский подписал 18 декабря.

Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом "За заслуги" III степени.