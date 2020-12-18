Политика

12:34 18.12.2020

Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

2 мин читать
Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский обсудил с атташе по вопросам обороны посольства США в Украине полковником Бриттани Стюарт развитие военно-технического сотрудничества между Украиной и США и ознакомил ее с ходом реформ оборонно-промышленной отрасли Украины, направленной, в том числе, на привлечение иностранных инвесторов и партнеров.

"Создание двух холдинговых государственных компаний - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины" - позволит качественно изменить структуру ОПК, обеспечит прозрачные и понятные процедуры в этой сенситивной сфере промышленности. Благодаря реализации запланированных реформ Украины рассчитывает вызвать интерес у потенциальных инвесторов и углубить сотрудничество с иностранными партнерами, в частности с США ", - цитирует слова вице-премьера его служба в релизе в пятницу.

Согласно ему, Уруский рассказал о целях и задачах Минстратегпрому, а также перспективы появления в Украине оборонных холдингов. По его словам, процесс реформирования оборонной промышленности страны уже начался, и недавно правительство приняло постановление о выводе из состава ГК "Укроборонпром" 17 предприятий, 16 из которых будут переданы в Фонд госимущества Украины с целью их дальнейшей приватизации; а еще одно перейдет в сферу управления Минобороны.

Уруский также ознакомил Стюарт с текущей нормотворческой деятельностью, в частности ситуацией вокруг законопроекта "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", а также имплементации закона "О государственных оборонные закупки". Он отметил, что эти нормативно-правовые акты и их будущее находятся под особым вниманием Минстратегпрома.

Согласно релизу, атташе по вопросам обороны посольства США в Украине Стюарт подчеркнула, что США остаются неизменными в вопросе поддержки Украины, сторонниками развития оборонной промышленности страны и углубление двустороннего сотрудничества.

Уруский, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в процессе повышения обороноспособности государства, а также выразил заинтересованность украинской стороны в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

 

Теги: #атташе #сша #опк #уруский
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 18.12.2020
Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

Великобритания поддерживает реформирование ОПК Украины

07:50 18.12.2020
COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

COVID-19 обнаружен у советника Байдена, сам Байден не заразился

06:55 18.12.2020
Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

Эксперты FDA рекомендовали одобрить в США вакцину Moderna от коронавируса

00:37 18.12.2020
Палата представителей США займётся расследованием масштабной хакерской атаки

Палата представителей США займётся расследованием масштабной хакерской атаки

09:28 17.12.2020
Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

Байден уверен, что его сын не совершал налоговых нарушений

07:42 17.12.2020
COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

COVID-19 выявлен у министра внутренних дел США

00:24 17.12.2020
Украина готова к новому этапу сотрудничества с США

Украина готова к новому этапу сотрудничества с США

20:32 16.12.2020
В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

В посольстве США приветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по правам человека в Крыму

19:07 16.12.2020
США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ, которые помогали продавать иранские нефтехимические продукты

13:49 16.12.2020
Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

Данилов рассчитывает восстановить ОПК вместе со стратегическими партнерами Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр по делам ветеранов Лапутина задекларировала 568 тыс. грн доходов за 2019

Депутаты собрали около ста голосов за проведение внеочередного заседания Рады

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

Турция играет важную роль в системе сохранения стабильности и безопасности в Черноморском регионе - Шмыгаль

Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным "кнопкодавством" при назначении Шкарлета

В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

Европарламент экстренно соберется в конце декабря, если ЕС и Лондон достигнут соглашения об отношениях

Глава ЕК констатирует сохранение разногласий с Великобританией в вопросах рыболовства

Китай не против поделиться лунным грунтом с НАСА, если США согласятся на сотрудничество - замглавы лунной программы КНР

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА