Украина надеется привлечь инвесторов и партнеров из США благодаря реформированию ОПК – встреча Уруского с атташе по вопросам обороны посольства США

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский обсудил с атташе по вопросам обороны посольства США в Украине полковником Бриттани Стюарт развитие военно-технического сотрудничества между Украиной и США и ознакомил ее с ходом реформ оборонно-промышленной отрасли Украины, направленной, в том числе, на привлечение иностранных инвесторов и партнеров.

"Создание двух холдинговых государственных компаний - "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины" - позволит качественно изменить структуру ОПК, обеспечит прозрачные и понятные процедуры в этой сенситивной сфере промышленности. Благодаря реализации запланированных реформ Украины рассчитывает вызвать интерес у потенциальных инвесторов и углубить сотрудничество с иностранными партнерами, в частности с США ", - цитирует слова вице-премьера его служба в релизе в пятницу.

Согласно ему, Уруский рассказал о целях и задачах Минстратегпрому, а также перспективы появления в Украине оборонных холдингов. По его словам, процесс реформирования оборонной промышленности страны уже начался, и недавно правительство приняло постановление о выводе из состава ГК "Укроборонпром" 17 предприятий, 16 из которых будут переданы в Фонд госимущества Украины с целью их дальнейшей приватизации; а еще одно перейдет в сферу управления Минобороны.

Уруский также ознакомил Стюарт с текущей нормотворческой деятельностью, в частности ситуацией вокруг законопроекта "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", а также имплементации закона "О государственных оборонные закупки". Он отметил, что эти нормативно-правовые акты и их будущее находятся под особым вниманием Минстратегпрома.

Согласно релизу, атташе по вопросам обороны посольства США в Украине Стюарт подчеркнула, что США остаются неизменными в вопросе поддержки Украины, сторонниками развития оборонной промышленности страны и углубление двустороннего сотрудничества.

Уруский, в свою очередь, поблагодарил за поддержку, которую США оказывают Украине в процессе повышения обороноспособности государства, а также выразил заинтересованность украинской стороны в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.