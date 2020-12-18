Политика

12:26 18.12.2020

Министр по делам ветеранов Лапутина задекларировала 568 тыс. грн доходов за 2019

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Министр по делам ветеранов Лапутина задекларировала 568 тыс. грн доходов за 2019

Новоназначенная министр по делам ветеранов Юлия Лапутина задекларировала 568 008 грн доходов за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 560 758 грн, социальная помощь – 7 250 грн, а ее муж и мать за прошлый год задекларировали 555 028 грн доходов.

Также она указала в декларации $86 тыс., муж – $32 тыс. и мать – $22 тыс. наличных средств.

Лапутина владеет гаражом (36,5 кв. м) в Киеве, вместе с матерью по 37,5% квартиры (165,8 кв. м) в Киеве, мама также владеет земельным участком (700 кв. м) и недостроенным домом (322,5 кв. м) в Козине Киевской области, а муж пользуется квартирой (39,9 кв. м) в Киеве.

Кроме того, министр владеет автомобилем Fiat 500L 2016 года выпуска, а муж – двумя автомобилями Smart Passion 2001 года выпуска и Volkswagen Transporter 2007 года выпуска.

Ранее в пятницу Верховная Рада назначила Лапутину министром по делам ветеранов. За соответствующее постановление проголосовали 248 народных депутатов.

Теги: #доходы #лапутина
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