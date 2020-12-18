Политика

10:38 18.12.2020

В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

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В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента в пятницу утром и проводит совещание с руководителями фракций и групп.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Разумков объявил о совещании после того, как фракция "Голос" потребовала сделать перерыв в пленарном заседании.

"Наша фракция взяла перерыв, чтобы провести совещание руководства Рады и фракций из-за "кнопкодавства" в парламенте", - сообщили агентству в пресс-службе фракции "Голос".

Как сообщалось, народные депутаты из "Голоса" подозревают, что во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета 17 декабря часть депутатов голосовали не персонально.

Теги: #рада #перерыв #кнопкодавство
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