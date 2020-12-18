Политика

09:12 18.12.2020

Глава ЕК констатирует сохранение разногласий с Великобританией в вопросах рыболовства

1 мин читать
Глава ЕК констатирует сохранение разногласий с Великобританией в вопросах рыболовства

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщила об остающихся больших разногласиях на переговорах о будущих отношениях сторон.

"Сегодня вечером я с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подвела итоги продолжающихся переговоров о всеобъемлющем соглашении о партнерстве между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще предстоит преодолеть большие разногласия, особенно в области рыболовства", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что преодолеть эти разногласия "будет очень трудно".

"Завтра переговоры продолжатся", - отметила фон дер Ляйен.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Теги: #великобритания #рыболовство #ек #разногласия
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:24 18.12.2020
Европарламент экстренно соберется в конце декабря, если ЕС и Лондон достигнут соглашения об отношениях

Европарламент экстренно соберется в конце декабря, если ЕС и Лондон достигнут соглашения об отношениях

10:09 17.12.2020
Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

Детский фонд ООН впервые за 70 лет поможет британским детям, столкнувшимся с нехваткой питания

17:59 16.12.2020
После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

После одобрения вакцины уполномоченным европейским органом Еврокомиссия даст ей разрешение "со сверхзвуковой скоростью"

17:16 16.12.2020
Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

12:24 16.12.2020
Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

Глава Еврокомиссии ожидает через неделю разрешения на первые вакцины против COVID-19

10:57 14.12.2020
Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер британский писатель Джон Ле Карре

09:38 14.12.2020
Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

Британские власти предложили ритейлерам сделать запасы продовольствия на случай Brexit без соглашения - СМИ

07:55 14.12.2020
Умер британский писатель Джон Ле Карре

Умер британский писатель Джон Ле Карре

16:07 13.12.2020
Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

13:40 13.12.2020
Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

Зеленский назвал основным внешнеполитическим приоритетом Украины установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности страны

ПОСЛЕДНЕЕ

В заседании Рады перерыв: Разумков проводит совещание из-за подозрений в "кнопкодавстве"

Китай не против поделиться лунным грунтом с НАСА, если США согласятся на сотрудничество - замглавы лунной программы КНР

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегитимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

Кравчук просит разъяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет Рады

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Кличко о коалиции в Киевсовете: Буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику

Зеленский назвал заключение соглашения с ЕС о "промышленном безвизе" ключевым заданием на два года

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА