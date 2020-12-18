Глава ЕК констатирует сохранение разногласий с Великобританией в вопросах рыболовства

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщила об остающихся больших разногласиях на переговорах о будущих отношениях сторон.

"Сегодня вечером я с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подвела итоги продолжающихся переговоров о всеобъемлющем соглашении о партнерстве между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще предстоит преодолеть большие разногласия, особенно в области рыболовства", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что преодолеть эти разногласия "будет очень трудно".

"Завтра переговоры продолжатся", - отметила фон дер Ляйен.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.