Политика

17:54 17.12.2020

Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегетимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

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Развал "большинства" в Запорожском облсовете: обвинения в "захвате власти" и нелегетимной сессии, а также силовом давлении "титушками"

Часть депутатов Запорожского областного совета во главе с избранным 15 декабря председателем Запорожской облгосадминистрации Виталием Боговиным заявили "захвате власти" со стороны "групп людей, которые хотят провести нелегитимную сессию".

Видеообращение с соответствующим заявлением сделано в четверг частью депутатов от "Слуги народа", Оппоблока, "Єднання" и "Батькивщини", а также главой Запорожской ОГА Виталием Боговиным.

Боговин заявил, что то, что происходит в четверг в сессионном зале, где "какие-то группы людей" пытаются провести нелегитимную, по его словам, сессию, является "захватом власти", и правоохранительные органы и СБУ дадут этому оценку, добавив, что соответствующие заявления уже поданы.

Как отметили другие собравшиеся для заявления депутаты, глава Запорожского областного совета избран, им стал Боговин, и этот факт зафиксирован в Едином реестре руководителей и признан Министерством юстиции Украины.

Со слов представителя фракции "Батькивщина" Владислава Куценко, в четверг депутаты Запорожского облсовета собрались, чтобы работать, но это им мешают коллеги, которые руководствуются "заданиями, что пишутся не в Украине".

Также Куценко заявил, что "сценарий дестабилизации не пройдет". "Мы выведем запорожцев на майдан", - заявил он.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как депутаты от т.н.большинства в Запорожском облсовете во главе с Боговиным покинули в четверг сессионный зал, заявив, что из-за отсутствия кворума сессия облсовета переносится на 24 декабря, часть депутатского корпуса, осталась в зале.

Тогда же в сессионном зале прозвучали заявления четырех представителей фракции "Слуги народа" о том, что во время голосования за председателя облсовета 15 декабря на них и других депутатов большинства оказывалось силовое давление со стороны неизвестных людей в черном камуфляже – "титушек", а значит Боговин был избран незаконно и в нарушение установленных законом процедур.

"Посыпавшаяся" фракция партии "Слуга народа" в Запорожском областном совете привела и к распаду т.н. "большинства", состоящего из фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Єднання", поскольку были утрачены четыре стратегически важных голосов депутатов.

После регистрации оставшейся в зале части депутатов, оказалось, что теперь их 44 человека, что является достаточным для проведения сессии.

Сессия приступила к проведению поименных голосований за ряд безотлагательных вопросов, в т.ч. отмене решения Запорожского областного совета №2 от 15 декабря о избрании председателем Запорожского облсовета Боговина.

Новообразованное "большинство" проголосовало за данный вопрос единогласно.

Сейчас на сессии объявлен перерыв.

Теги: #облсовет #запорожье
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