Почти половина компаний в Украине моделирует несколько сценариев развития ситуации в 2021г - исследование

Почти половина, или 47% компаний в Украине, как и в мире, моделирует несколько сценариев развития ситуации в связи с пандемией, хотя до начала пандемии такая практика была лишь у 23% компаний в мире и 25% в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса, который провела компания "Делойт" в рамках отчета 2021 Global Human Capital Trends.

Как указано в отчете, в опросе приняли свыше 200 представителей компаний (из них 150 являются руководителями) в Украине. Помимо того исследование проводилось еще в 96 странах с участием 3,6 тыс. представителей бизнеса.

"Интересно, что в Украине процент руководителей, которые учли опыт начала пандемии для планирования готовности к похожим ситуациям в будущем, остался почти неизменно низким (6%)", - отмечается в отчете.

Исследование также показывает, что HR-функция берет на себя новую важную роль в реорганизации работы. Доля директоров, которые полностью уверены в том, что HR может управлять процессом внедрения необходимых изменений на протяжении следующих трех-пяти лет, увеличился вдвое - один из восьми респондентов в 2019 году по сравнению с одним из четырех в 2020 году.

"Количество руководителей компаний, которые не были уведены в способности HR-функции к активным действиям, существенно уменьшилась - с 26% в 2019-м до 12% в 2020 году", - указано в отчете.