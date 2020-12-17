Рада может в январе рассмотреть назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики - Арахамия

Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в январе.

"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству Интерфакс-Украина в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.