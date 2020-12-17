Политика

14:08 17.12.2020

Кличко о коалиции в Киевсовете: Буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику

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Кличко о коалиции в Киевсовете: Буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что при формировании так называемого большинства в Киевском городском совете постарается привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику.

"Начались политические спекуляции относительного того, что "большинство-меньшинство", "коалиция-оппозиция"... Какая коалиция или оппозиция относительно позитивных изменений в нашем городе? Какая может быть оппозиция к больницам, новым дорогам, детским садам и паркам? Поэтому моя позиция: привлекать представителей абсолютно всех политических сил и не играться в политику", - сказал Кличко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Мэр подчеркнул, что Киевский городской совет является не политическим, а хозяйственным органом, и попросил не политизировать данный вопрос.

"Я, как киевский городской голова, буду стараться делать все, чтобы привлечь как можно больше депутатов и не играть в политику", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко предложил создать "большую коалицию" всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевском горсовете.

Теги: #кличко #киевсовет
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