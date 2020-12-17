Зеленский назвал заключение соглашения с ЕС о "промышленном безвизе" ключевым заданием на два года

Ключевым заданием в сфере торговли Украины с ЕС на ближайшие два года является заключение Соглашения с ЕС о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА, соглашение о "промышленном безвизе"), сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В 2021 году мы начнем общую оценку достижений целей Соглашения об ассоциации, которая должна стать движущей силой процесса обновления соглашения. Наша цель - использовать процесс обновления соглашения для максимальной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Ключевым заданием в сфере торговли на ближайшие два года является заключение соглашения с ЕС о "промышленном безвизе", - сказал Зеленский на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в рамках конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в четверг.

По его словам, в сфере секторальной интеграции новым приоритетом сотрудничества с ЕС станет привлечение Украины к реализации европейского зеленого курса.

"Мы наконец-то должны заключить соглашение о совместном авиационном пространстве. Помню, что с руководством ЕС мы договорились сделать это в самом начале следующего год. Уверен, что это так и будет", - добавил Зеленский.

Президент заверил, что Украина продолжит усилия в направлении дальнейшей интеграции энергетических рынков Украины и ЕС и максимального приближения к единому цифровому рынку ЕС. Он отметил, что все эти задания - не только для представителя Украины при ЕС, а для каждого посла в странах-членах ЕС и странах-кандидатах.

"Стратегический курс Украины определен, он закреплен в Конституции Украины: приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Мы имели, я считаю, чрезвычайно успешный год в сфере европейской и евроатлантической интеграции. В отношениях с ЕС нам удалось сформировать обновленную повестку дня двустороннего сотрудничества, которое учитывает современные геоэкономические реалии. После пяти лет внедрения Соглашения об ассоциации процесс европейской интеграции Украина нуждалась в новых целях, которые будут способствовать приближению в ключевой украинской стратегической цели - получения Украиной четкой перспективы членства в ЕС", - заявил Зеленский.