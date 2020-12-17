Политика

13:43 17.12.2020

Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

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Путин обещает "наращивать поддержку Донбасса"

Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", - сказал президент.

При этом он отметил, что в России понимают всю сложность ситуации на Донбассе.

Путин назвал невозможным одностороннее изменение положений Минских соглашений.

"Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и, значит, приобрели силу международного закона, поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса", - сказал президент.

Вместе с тем, Путин отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе "неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда, и это в значительной степени зависит от украинских властей".

Путин добавил, что на Донбассе соблюдается договоренность о прекращении боевых действий, что является большим достижением, произошел обмен удерживаемыми лицами, "но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути политического регулирования".

Отвечая на вопрос о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин заявил, что это также "в значительно степени зависит от украинских властей".

"Я не скажу от Украины, а от украинских властей. Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией, но ничего не получается у них. Потому что, когда они приходят к власти - опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, начинают колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает мне, кажется, просто политического мужества, на крайние националистические силы. Так же происходит и сейчас", - сказал Путин.

Теги: #минские_соглашения #донбасс #путин
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