Политика

13:43 17.12.2020

Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ

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Путин еще не решил, станет ли он участвовать в следующих выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Я для себя еще не принял решение - пойду я, не пойду на выборы в 2024 году", - сказал Путин в четверг на итоговой пресс-конференции.

По его словам, то, что касается стабильного развития страны, это многого стоит, и формально он имеет право участвовать в президентских выборах в 2024 году.

"Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать - посмотрю", - подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос, как он полагает, имело ли смысл принимать поправки в Конституцию РФ, которые позволили бы баллотироваться на очередной президентский срок, Путин сказал: "У меня есть одно универсальное правило - отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать".

Теги: #рф #путин
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