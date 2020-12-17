Зеленский призвал послов активнее работать над привлечением других стран к участию в "Крымской платформе"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал послов Украины активнее работать над привлечением стран мира к участию в инициативе "Крымская платформа".

"Важной является дальнейшая работа над освобождением украинского полуострова Крым. Могу с удовольствием отметить, что сегодня этот вопрос возвращен в международную повестку дня. Крымская платформа - это наша инициатива по консолидации международных усилий для деоккупации Крыма - приобретает все большую огласку. Эту инициативу уже поддержали наши партнеры в Европе и Северной Америке, и я призываю вас более активно работать над привлечением к ней стран других регионов", - сказал президент на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в рамках конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в четверг.

Он напомнил, что в этом году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым", назвав их очень важными.

"Важно, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры. Это основное задание для нашего постоянного представителя при ООН, который это уже блестяще делает. Но не только задание для него. Каждый из вас должен информировать о содержании инициированных Украиной документов в стране своих стран пребывания. Такие резолюции - это ваши важные основные тезисы к встрече в местных министерствах иностранных дел и с руководством стран пребывания", - подчеркнул Зеленский.