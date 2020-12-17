Политика

12:57 17.12.2020

Зеленский назвал основным внешнеполитическим приоритетом Украины установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности страны

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Зеленский назвал основным внешнеполитическим приоритетом Украины установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности страны

Установление мира, возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины - это основной внешнеполитический приоритет Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наш основной внешнеполитический приоритет - это установление мира, возобновление суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне РФ. Это не только вражеские действия против нашей независимости, против Украины, это вызов всему, мы считаем, цивилизованному мировому сообществу. Именно потому при каждом случае во всех странах мира, где существуют наши дипломатические миссии, должны ставить вопрос возобновления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в рамках конференции руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины в четверг.

Он подчеркнул, что мировая коалиция в поддержку Украины должна сохраняться, увеличиваться и укрепляться.

"Сейчас мы напряженно работаем над тем, чтобы договоренности лидеров стран "нормандской четверки" в Париже были реализованы. За год от встречи нам удалось вернуть почти сотню наших граждан из плена. Нам также удается обеспечивать самый длительный режим прекращения огня за все годы этой войны. Конечное задание - прекратить войну и обеспечить мир на наших условиях, на условиях независимой Украины", - пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что в повестке дня остается вопрос дальнейшего продолжения санкций в отношении РФ, также принципиально важной является дальнейшая работа над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушение международного права.

"Прошу вас также проводить активную работу по привлечению помощи наших партнеров к восстановлению Донбасса. Уже сегодня мы должны думать о том, как вернуть мирному Донбассу порядок, покой", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это задание не только для послов Украины в Берлине и Париже. "Это задание практически для каждого посла, каждого представителя Украины при международной организации. Чья-то страна может помочь финансово, чья-то может помочь политически, где-то были исторические примеры примирения и осуществления послевоенного восстановления, а какие-то страны еще до сих пор сталкиваются с этими конфликтами", - указал Зеленский.

Теги: #внешняя_политика #зеленский
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