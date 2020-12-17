Политика

12:46 17.12.2020

Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО – Зеленский

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Украинские дипломаты должны максимально использовать партнерство расширенных возможностей НАТО – Зеленский

Украина должна максимально использовать механизмы, предоставленные партнерством расширенных возможностей НАТО, для приближения к Альянсу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Успехом увенчались наши усилия на направлении отношений с НАТО. Мы получили приглашение присоединиться к партнерству НАТО с расширенными возможностями. Заданием украинской дипломатической службы теперь является максимальное использование политического, безопасносного и военного потенциала этого формата. Или, проще говоря, понять, что именно нам дает этот статус и как можем его использовать для нашего приближения к Альянсу", - заявил Зеленский на пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" в четверг.

Он отметил, что работать в этом направлении должны не только Миссия Украины при НАТО и послы в странах-членах Альянся, но и послы в Грузии, Иордании, Австралии, Финляндии и Швеции, которые уже успешно используют формат партнерства расширенных возможностей.

"Что касается деятельности Миссии Украины при НАТО, я хочу видеть украинских дипломатов и военных не только в штаб-квартире в Брюсселе, а и во всех структурах партнерства НАТО. Только так мы имеем шансы возобновить заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне или получить решение Альянса пригласить Украину к Плану действий о членстве", - добавил Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #нато
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