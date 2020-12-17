Политика

12:10 17.12.2020

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам, на втором месте Виталий Кличко – опрос "Рейтинга"

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Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам, на втором месте Виталий Кличко – опрос "Рейтинга"

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам – ему доверяют 43% украинцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 43% опрошенных, 54% - не доверяют. Виталию Кличко доверяют 32%, Владимиру Гройсману - 29%", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном в четверг.

На четвертом месте в рейтинге председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 26% опрошенных, далее - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (25% доверия), лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (24%), и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (22% доверия).

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15% опрошенных.

Среди основных достижений в 2020 году респонденты выделили устойчивое прекращения огня на Донбассе – перемирие называли главным достижением года 51% опрошенных. Строительство дорог отметили 43%, освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из заключения в Италии – 21%.

Соглашение о политическом и экономическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией к числу главных достижений года отнесли 17%, программу "Доступные кредиты 5-7-9%" - 14%, запуск приложения "Дия" (цифровой паспорт, водительское удостоверение) - 13%. Легализацию игорного бизнеса, проведение местных выборов, открытие рынка земли выбрали 5-9%.

При этом 13% респондентов считают, что никаких достижений в 2020 году не было.

Опрос проводился в период с 12 по 14 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Теги: #доверие #опрос #рейтинг #власть
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