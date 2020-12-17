Политика

11:13 17.12.2020

Рада в январе из-за "локдауна" будет работать в пленарном режиме только 25-29 числа

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Рада в январе из-за "локдауна" будет работать в пленарном режиме только 25-29 числа

Верховная Рада в январе в пленарном режиме будет работать 25-29 января.

За соответствующее постановление № 4501, изменяющее график работы парламента в связи с введением в Украине дополнительных противоэпидемиологических мер, проголосовали на заседании в четверг 295 народных депутатов.

Согласно принятым изменениям, народные депутаты 11-15 января и 18-22 января будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", изменения в графике календарного плана работы Верховной Рады связаны решением Кабинета министров Украины об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения на территории Украины Covid-19 в период с 8 по 25 января 2021 года.

Теги: #рада #график_работы
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