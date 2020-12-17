Политика

10:10 17.12.2020

Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, отмечают в "Опоре"

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Выборы нового мэра Харькова могут растянуться на годы, отмечают в "Опоре"

Верховная Рада должна в 90-дневный срок после досрочного прекращения полномочий городского головы рассмотреть ходатайство о назначении внеочередных выборов, однако эта процедура в Украине иногда не выполнялась в течение нескольких лет, отмечает глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в связи с поступившей информацией о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"О Харькове и Геннадии Кернесе. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Объявления внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть, кому выполнять, и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", - написала Айвазовская в Facebook в четверг.

Она отметила, что, согласно законодательству, не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы лицо, осуществляющее полномочия городского головы, должно обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее, чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы.

"На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и местами процедура не была выполнена годами", - подчеркнула Айвазовская.

Как сообщилось, Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите".

Он не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - в клинику "Шарите" в Берлине.

Кернес впервые был избран городским головой Харькова в 2010 году. До этого, с 2002 года был секретарем Харьковского горсовета.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, после которого он был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

23 сентября 2020 года "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во второй раз признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

 

Теги: #мэр #выборы #харьков #опора #кернес
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