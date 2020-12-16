Политика

18:57 16.12.2020

Посол ЕС разочарован, что Рада не вернула конкурсы по назначениям на госслужбу

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Посол ЕС разочарован, что Рада не вернула конкурсы по назначениям на госслужбу

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил разочарование тем, что Верховная Рада не собрала достаточно голосов для поддержки предложения президента к закону относительно кандидатского резерва и отклонила соответствующий законопроект №3491.

"Разочарован неспособностью Верховной Рады принять законопроект 3491, возвращающий принцип набора сотрудников в государственную администрацию на основе заслуг - центральный элемент реформы государственного управления, поддерживаемой ЕС, в том числе посредством макрофинансовой помощи. Надеюсь, что Рада вернется к нему в ближайшее время, в январе", - написал Маасикас в своем микроблоге в Twitter в среду.

Как сообщалось, в поддержку законопроекта №3491 в среду проголосовало 224 нардепа при необходимых для его принятия 226.

3 июля Рада приняла законопроект №3491 в целом как закон Он предусматривал введение института "кандидатского резерва" на госслужбе путем создания базы кандидатского резерва, пребывания кандидата в котором исключает необходимость предоставления им новый конкурс информации и документов.

Однако 27 июля президент Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его в парламент с собственными предложениями.

Доработанный с учётом предложений президента законопроект предусматривал введение кандидатского резерва как информационной системы (базы данных), в которую будет заноситься информация о кандидатах для занятия должностей на государственной службе, которые соответствуют определенным требованиям к профессиональной компетентности лиц, которые претендуют на занятие должностей государственной службы, и успешно прошли все этапы оценивания во время конкурсного отбора.

В доработанный законопроект были внесены правки и предложения, которые позволяли бы исключить увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям. Кроме того, в доработанном документе предлагалось возобновить проведение конкурсов и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора, в частности на должности госслужбы категории "А" - в шестимесячный срок, а на должности категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу этого закона.

Также предусматривалось внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на госслужбе и службе в органах местного самоуправления в соответствии с практикой законодательства стран - членов Европейского Союза. Таким лицам предлагалось разрешить продолжать пребывание на госслужбе по достижении 65-летнего возраста, но не более чем до 70-ти лет.

Теги: #госслужба #рада #маасикас
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