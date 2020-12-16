Политика

17:16 16.12.2020

Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

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Соглашение между Украиной и Великобританией может заработать с 1 января – торгпред

Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии может заработать с 1 января, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

"Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии ратифицировано. Британский парламент тоже уже завершил свою процедуру. Так что мы работаем "на всех парах", чтобы соглашение заработало с 1 января", - написал Качка в Facebook в среду.

По его словам, соглашение предусматривает отмену пошлин на промышленную продукцию за исключением удобрений, электроники и автомобилей.

"Небольшие исключения относительно удобрений, электроники и автомобилей - могут (но не обязательно будут) облагаться пошлиной не более за 1-2% в течение следующих двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще", - указал торгпред.

По его словам, выход Британии из ЕС позволит к тому же более гибко отнестись к антидемпинговым и защитным мерам, применяемым к Украине сейчас. Это касается металлургической продукции - горячекатаного проката, листового проката и прутков.

При этом все аграрные товары, которые не подлежат тарифным квотам, освобождены от пошлин, отметил торгпред.

Теги: #великобритания #соглашение #украина
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